Aya Nakamura soyeuse, Kanye West looké et masqué au défilé Balenciaga

Comme le Festival de Cannes, la Fashion Week de Paris est de retour ! Aya Nakamura en a retrouvé la ferveur ce mercredi 7 juillet 2021. Spectatrice sage du défilé Balenciaga, la bombe y a croisé Salma Hayek ainsi qu'un Kanye West fantomatique...

Cette saison, Balenciaga faisait son comeback sur le calendrier de la Fashion Week Haute Couture ! La maison de couture parisienne a présenté sa collection pour les saisons automne-hiver 2021-2022 au George V, Avenue George V. Le choix du lieu était un clin d'oeil à l'histoire de Balenciaga ; son fondateur, Cristóbal Balenciaga, a créé la maison sur la prestigieuse avenue du 8e arrondissement.

Comme Cristóbal Balenciaga, Demna Gvasalia, le nouveau directeur artistique de l'enseigne, a dévoilé sa collection Haute Couture dans un salon intime de l'hôtel 5 étoiles. Quelques célébrités ont assisté à ce défilé silencieux, dont la chanteuse Aya Nakamura, canon dans une robe verte. L'actrice et future star du film House of Gucci Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault (PDG du groupe Kering, auquel la marque Balenciaga appartient), une Bella Hadid rentrée de Cannes uniquement pour le défilé, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton et Kanye West étaient également de la partie.

Cagoulé, l'ex-mari de Kim Kardashian et nouveau compagnon présumé du top model Irina Shayk a tenté, avec plus ou moins de succès, de se faire discret.