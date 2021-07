Carole Bouquet rayonnante face à Zoé Adjani : choc des générations au défilé Chanel

Carole Bouquet et Chanel vivent une belle histoire d'amour. Commencée en 1986, elle s'est poursuivie ce mardi 6 juillet 2021. L'actrice était la spectatrice star du défilé Haute Couture de la maison parisienne, défilé théâtre d'un choc des générations...

Ce n'est plus au Grand Palais, mais au Palais Galliera, avenue Pierre 1er de Serbie dans le 16e arrondissement, que s'est déroulé l'événement. Ce mardi 6 juillet, Chanel et sa directrice artistique Virginie Viard y ont présenté leur collection Haute Couture pour les saisons automne-hiver 2021-2022. Plusieurs personnalités ont eu la chance de la découvrir, parmi elles l'actrice et égérie historique de la marque, Carole Bouquet, vue la veille à l'Élysée.

L'ex-visage du parfum N°5 a gratifié les photographes de son sourire contagieux dès son arrivée au Palais Galliera ! Une fois à l'intérieur du musée, Carole Bouquet a rencontré le mannequin Iman Pérez (22 ans, fille de l'acteur Vincent Pérez), sa copine et voisine de défilé, l'actrice Zoé Adjani (22 ans, nièce d'Isabelle Adjani) ainsi que la princesse Alexandra de Hanovre (21 ans, fille de la princesse Caroline de Monaco). Séduite par la fougue des trois jeunes femmes, la comédienne de 63 ans et future héroïne du film Les Fantasmes (en salles le 18 août 2021) a ensuite regagné sa chaise, juste à côté de Sofia Coppola.

Anna Mouglalis, Rebecca Dayan (héroïne de la série Halston, sur Netflix), Karidja Touré, Alma Jodorowsky, Anna Mouglalis, le musicien Yarol Poupaud et sa compagne Caroline de Maigret étaient également présents. Tous ont chaleureusement applaudi la collection dévoilée au cours de ce défilé Chanel Haute Couture.

Margaret Qualley en était le clou du spectacle. L'actrice, mannequin et fille du top model Andie Macdowell s'est présentée aux spectateurs, vêtue d'une renversante robe de mariée.