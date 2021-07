Monica Bellucci, sublime en Dior : elle retrouve Carole Bouquet pour un chic dîner à l'Elysée

Tapis rouge, garde républicaine, berlines... La cour du palais présidentiel accueillait avec faste, lundi 5 juillet, Sergio Mattarella et sa fille pour une visite d'Etat. Autour du président italien, il fallait compter sur des invités de marque.

Pour ce chic dîner organisé à l'Elysée, alors que les restrictions sanitaires se sont levées, on a ainsi pu voir l'actrice italienne Monica Bellucci. La star d'Irréversible, Matrix ou encore Malèna était divine dans une belle robe bleue nuit légèrement échancrée sur la poitrine et agrémentée d'une ceinture dorée signée Christian Dior ; la belle brune avait d'ailleurs été repérée au défilé haute couture de la célèbre maison quelques heures plus tôt. Elle a pu croiser sa consoeur Carole Bouquet, les deux femmes sont attendues au cinéma dans le film Fantasmes de David et Stéphane Foenkinos le 18 août prochain. Carole Bouquet, qui possède de longue date des vignes en Sicile, avait opté pour un look estival façon bohème chic. Elles ont eu le privilège de dîner à la table d'Emmanuel et Brigitte Macron.

Lors de cette soirée, on a aussi pu voir Frédéric Mitterrand (ancien directeur de la Villa Médicis à Rome), Luca de Meo (directeur général de Renault), Carlos Tavares (président du conseil d'administration du groupe PSA), Geoffroy Roux de Bezieux (président du MEDEF) ou encore Patrick De Carolis, Bernard Arnault (président-directeur général de LVMH) et son épouse Hélène Mercier-Arnault, François-Henri Pinault (PDG du groupe Kering), Nicolas Dufourcq (PDG de la BPI), Francesca Bellettini (directrice générale d'Yves Saint Laurent), Jean-Bernard Levy (PDG d'EDF)... Un tableau complété par la présence de plusieurs ministres comme Bruno Le Maire (Economie) avec sa femme Pauline ou Gérald Darmanin (Intérieur) au bras de son épouse Rose-Marie.