Monica Bellucci et Jessica Chastain : Duo complice et enjoué au défilé Dior

Les défilés Dior comptent parmi les événements les plus prisés des fashion weeks parisiennes. Ce dernier n'a pas dérogé à la règle. Il sera suivi de ceux d'autres grandes maisons de Haute Couture, comme Chanel, Giorgio Armani Privé (ce mardi 6 juillet) ou encore Balenciaga (mercredi 7 juillet). La Paris Fashion Week s'achèvera le jeudi 8 juillet.

Au cinéma, Jessica Chastain sera bientôt l'héroïne du film inspiré de faits réels The Eyes of Tammy Faye, en salles le 29 septembre prochain. L'épouse de Gian Luca Passi de Preposulo et maman de deux enfants y incarnera le rôle de Tammy Faye, une présentatrice télé évangéliste et philanthrope fortunée, dont l'empire financier et médiatique s'est effondré suite à un scandale.

Monica Bellucci, elle, se mettra en scène dans Les Fantasmes (en salles le 18 août 2021), film écrit et réalisé par les frères David et Stéphanie Foenkinos et au côté d'un cast impressionnant, notamment composé de Karin Viard, Jean-Paul Rouve ou encore Carole Bouquet.