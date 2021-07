Alexandra de Hanovre, jeune princesse plus affirmée : apparition remarquée au défilé Dior

Indice incontestable de l'amélioration progressive de la crise sanitaire : les stars sont bel et bien de retour au premier rang des défilés parisiens. Dernier exemple en date le 5 juillet 2021 avec la présentation de la collection Dior haute couture automne-hiver 2021-2022 au musée Rodin, à Paris. La directrice artistique de la maison, Maria Grazia Chiuri, a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités en front row.

Figure bien connue - et discrète - des défilés Dior côté premier rang : Alexandra de Hanovre était de la partie lundi. Ravissante dans son ensemble rose pastel, signé Dior bien sûr, la jeune princesse de 21 ans et petite-amie de Ben-Sylvester Strautmann s'est volontiers prêtée à la traditionnelle séance de pose avec assurance. Elle a ensuite eu le privilège de découvrir les nouvelles créations de sa maison fétiche, confortablement installée à côté de Victoire de Castellane, la directrice artistique joaillerie de la marque.

En marge du défilé, la fille de la princesse Caroline de Monaco et du prince Ernst August de Hanovre a ainsi pu croiser d'autres nombreuses célébrités : les actrices américaines Jennifer Lawrence, Jessica Chastain et Florence Pugh, les tops Cara Delevingne et Suki Waterhouse, ou encore Monica Bellucci , la réalisatrice Nicole Garcia, l'influenceuse Lena Mahfouf (Léna Situations)...