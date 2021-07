Charlene de Monaco retenue en Afrique du Sud : rares images de son séjour interminable

Voilà maintenant deux mois que Charlene de Monaco est en Afrique du Sud. Partie en mission de conservation de la faune dans son pays d'origine, début mai, la princesse est dans l'incapacité de revenir en principauté en raison d'une sérieuse infection ORL l'empêchant de prendre un avion long-courrier. Pour la première fois, l'ex-nageuse a fêté son anniversaire de mariage loin du prince Albert, et pas n'importe lequel : leurs 10 ans ! La mère de Jacques et Gabriella (6 ans) a tout de même marqué l'événement sur son compte Instagram.

Après avoir dévoilé vendredi le premier épisode de la mini-série revenant sur ses fastueuses noces princières, remontant aux 1er et 2 juillet 2011, la Sud-africaine a partagé une autre vidéo dans la foulée. Il s'agit d'un clip réalisé au nom de la Fondation Princesse Charlene de Monaco visant à remercier tous leurs donateurs, d'hier et d'aujourd'hui : "A toutes nos familles, nos amis et nos être chers. Merci pour votre amour et votre soutien, pour la générosité que nous avons reçue pendant cette décennie de notre mariage. Avec gratitude, nous sommes en mesure de poursuivre notre travail au travers de nos fondations. Merci pour les cadeaux d'anniversaire, pour votre générosité et confiance. Avec amour et respect. MERCI", la princesse a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Au milieu des vidéos et photos souvenirs retraçant ses 10 ans de vie active sur le Rocher, les internautes ont notamment pu découvrir quelques rares images de Charlene de Monaco en Afrique du Sud, au milieu des enfants et des animaux à qui elle vient en aide (voir diaporama). Des vidéos tournées récemment, depuis qu'elle est arrivée sur place en mai, puisque l'on peut l'apercevoir avec son audacieuse coupe de cheveux punk dévoilée l'hiver dernier.