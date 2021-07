Charlene de Monaco en fête, de loin : nouvelle vidéo pour ses 10 ans de mariage avec Albert

Retenue en Afrique du Sud en raison de sérieux problèmes de santé, Charlene de Monaco est contrainte de fêter ses 10 ans de mariage avec le prince Albert loin du Rocher. Malgré tout, l'ex-nageuse de 43 ans ne manque pas de célébrer cet événement avec ses fans sur les réseaux sociaux : le 2 juillet 2021, elle a dévoilé une nouvelle vidéo retraçant les préparatifs (intensifs) de ses noces princières.

De l'envoi des invitations aux tenues traditionnelles des demoiselles d'honneur, en passant par le relooking complet de la cour d'honneur du palais princier et la préparation du menu par le chef Alain Ducasse... Avec cette première vidéo intitulée Chapitre 1 : Une nouvelle princesse pour Monaco, les internautes peuvent ainsi se replonger dans les quelques jours bien remplis qui ont précédé le mariage d'Albert et Charlene Wittstock.

Le couple s'est d'abord uni le 1er juillet 2011 lors d'une cérémonie civile organisée dans la salle du trône du palais, en plus petit comité. Et non, la jeune femme n'a pas tenté de fuir son mariage à la dernière minute... Le samedi soir, les jeunes mariés et tous les Monégasques ont eu droit à un grand concert de Jean-Michel Jarre. Pas de quoi épuiser la foule, qui était en grande forme pour assister au fastueux mariage religieux du lendemain. Mais pour cette partie, il faudra attendre le prochain épisode de cette mini-série...