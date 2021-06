Jacques et Gabriella en plein safari : photo souvenir de Charlene, Albert se la joue Indiana Jones

Après une absence prolongée, Charlene de Monaco semble bel et bien de retour, du moins sur les réseaux sociaux. Le 5 juin 2021, quelques heures seulement après avoir dévoilé une première photo de famille festive, l'ex-nageuse de 43 ans s'est une fois encore saisie de son compte Instagram pour partager un cliché personnel de son mari le prince Albert et leurs enfants. Une photo qui pourrait bien avoir été prise en Afrique du Sud, son pays d'origine.

Chapeau d'Indiana Jones vissé sur la tête, le prince Albert et sa moitié ont manifestement profité d'un safari en famille il n'y a pas si longtemps. En plus de partager cette expérience unique avec Jacques et Gabriella (6 ans), les Monégasques étaient accompagnés du frère de la princesse Charlene, Sean Wittstock, et de ses deux enfants. C'est d'ailleurs tous ensemble qu'ils ont célébré les 5 ans de la petite Aiva, comme "tata Charlene" l'a montré sur son compte Instagram vendredi.

Le prince Albert de Monaco et ses deux petites têtes blondes ont-ils rejoint Charlene en Afrique du Sud, où Sean Wittstock est installé avec sa famille ? C'est bien possible, puisque la princesse et sa coupe punk étaient justement de retour sur le continent africain le mois dernier pour une nouvelle mission de lutte contre le braconnage.