Jacques et Gabriella de Monaco, adorables supporters avec Albert : mais où est donc Charlene ?

La fête des Pères 2021, Albert de Monaco et ses enfants l'ont passée au stade ! Le 20 juin 2021, le prince et ses deux petites têtes blondes ont quitté leur palais pour se rendre, non loin de là, au Stade Louis II. Les remuants Jacques et Gabriella (6 ans) ont ainsi pris part à la dernière journée du World Rugby Sevens Repechage tournament, organisé par la Fédération Monégasque de Rugby (FMR). Une fois encore, la princesse Charlene de Monaco a brillé par son absence...

Toujours aussi curieux et complices, Jacques et Gabriella ont pour sûr égayé les gradins de cette journée de compétition aux côtés de leurs cousines Bodie et Kaia Rose, les enfants de Garreth Wittstock (le frère de la princesse Charlene). Ce dernier vit à Monaco depuis plusieurs années et se trouve être le président de la FMR. A défaut de se passionner pour les échanges sur le terrain, les quatre enfants semblent avoir particulièrement apprécié leur rencontre avec la mascotte en forme de mouette ! Les jumeaux ont également eu l'occasion de saluer Bernard Laporte, lui aussi présent sur le Rocher dimanche (voir diaporama).

Larges sourires et bonds joyeux ne suffisent pas à faire oublier l'absence remarquée de Charlene de Monaco. Cela fait bientôt cinq mois que la princesse n'a plus fait d'apparition publique au bras de son époux. A en croire les informations du Daily Mail, l'ex-nageuse de 43 ans serait toujours en Afrique du Sud, son pays d'origine, où elle est engagée en faveur de la protection des animaux. Cette dernière serait dans l'incapacité de rentrer en principauté à cause d'une infection à l'oreille, au nez et à la gorge... Partie au mois de mars, la princesse a tout de même reçu la visite de son mari Albert et ses enfants le mois dernier, comme elle a pu le montrer sur son compte Instagram en partageant quelques photos de famille.

C'est justement sur ce réseau social que le prince Albert a reçu un tendre message de sa fille aînée Jazmin Grimaldi (29 ans, née d'une brève idylle avec l'Américaine Tamara Rotolo) à l'occasion de la fête des Pères. Le souverain de 63 ans a également un fils né hors mariage, Alexandre Coste (bientôt 18 ans), qu'il partage avec l'hôtesse de l'air Nicole Coste.