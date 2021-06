Charlene de Monaco bloquée en Afrique du Sud : elle a subi plusieurs opérations

Quand Charlene de Monaco pourra-t-elle rentrer chez elle ? Partie au mois de mai en Afrique du Sud pour participer à des missions de sauvetage dans la savane, la princesse est tombée gravement malade peu après son entrée dans le pays, comme le rapporte Nice-Matin. Le 21 mai, le Palais informait via un communiqué de presse que l'épouse d'Albert de Monaco avait contracté une infection ORL.

Mercredi 23 juin, Charlene de Monaco a subi sa troisième opération ! Les médecins lui ont recommandé de ne pas voyager dans son état, ce qui fait qu'elle sera absente pour la célébration de ses dix ans de mariage avec le prince Albert, le 1er juillet. Une nouvelle qui a bouleversé l'ancienne nageuse professionnelle, comme on peut l'imaginer.

"Cette année marquera la première fois que je ne serai pas avec mon époux lors de notre anniversaire, ce qui est difficile, et cela m'attriste. Cependant, Albert et moi n'avons eu d'autre choix que de suivre les conseils de l'équipe médicale, même si c'est extrêmement difficile. Il m'a été d'un soutien incroyable", affirmait récemment la maman de Jacques et Gabriella, qui a pu, tout de même, voir ses enfants et son mari, puisqu'ils ont fait le déplacement en Afrique du Sud début juin.

Série, timbres : Monaco fête les noces d'étain d'Albert et Charlene

A Monaco, les festivités ont déjà débuté ! La Poste a fait imprimer, pour fêter l'évènement princier, une série de timbres à l'effigie de Charlene et Albert. Aussi, le Palais a secrètement élaboré une "mini-série" à l'aide de vidéos et de photos d'archives du couple, qui sera constituée de "dix épisodes distincts". A noter que Charlene de Monaco a partagé un extrait de cette série intime sur son compte Instagram.

Une manière originale de fêter un anniversaire de mariage !