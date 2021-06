Charlene de Monaco en convalescence : elle fête ses 10 ans de mariage en vidéo !

C'est une vidéo touchante qui célèbre l'amour que Charlene de Monaco a partagé, jeudi 24 juin. A l'occasion de ses 10 ans de mariage avec le prince Albert de Monaco, l'ancienne nageuse professionnelle, Charlene Wittstock, a tenu à partager une vidéo retraçant la belle histoire de son couple, via son compte Instagram !

Leur rencontre en 2000 lors du tournoi de natation de Monaco, leur mariage en 2011, la naissance de leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, 6 ans, quatre ans plus tard, et leurs déplacements officiels : tout y est !

Charlene a eu quelques mots doux à l'intention de son époux. "Joyeux anniversaire Albert. Merci pour cette bénédiction et nos beaux enfants", a-t-elle écrit en légende.

Cette petite compilation arrive bien tôt car l'anniversaire de mariage est le 1er juillet ! Mais la belle Sud-africaine, qui arbore désormais une coupe de cheveux très courte, n'a apparemment pas souhaité attendre la date butoir pour communiquer ses voeux. Serait-ce à cause de son état de santé ? En effet, celle qui a soufflé ses 43 bougies en janvier dernier, est en convalescence !

Charlene de Monaco souffre d'une infection au nez, à la gorge et à l'oreille depuis le mois de mai, comme le rapporte le Daily Mail. Après plusieurs mois dans son pays natale, loin de la Principauté et une opération datant du 23 juin, Charlene n'est toujours pas en mesure de se déplacer ou de revenir à Monaco...