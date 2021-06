Charlene et Albert de Monaco séparés pour leurs 10 ans de mariage : "Nous n'avons d'autre choix..."

9 / 19

Semi-exclusif - Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, accompagnés par M. Calcagno, le directeur du Musée, Alexandra Valetta-Ardisson, la député des Alpes-Maritimes, et M. Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco, ont participé au lancement du programme "Océano pour Tous" au Musée Océanographique de Monaco, le 1er juin 2021. Pour l'occasion une classe de CM2 de Breil sur Roya, l'une des communes touchées par la tempête Alex. "Oceano Pour Tous" est une action éducative et sociale. En février 2014, l'Institut océanographique lançait la première édition de son projet « Oceano Pour Tous » qui s'intitulait à ce moment « Snapper pour tous », en collaboration avec l'Éducation nationale française, la Direction de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports de Monaco, et avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Le but de cette opération est de participer à la création de la conscience écologique de chaque enfant en donnant accès à un programme de sensibilisation en faveur de l'Océan à tous les élèves. Le musée a voulu permettre aux enfants touchés par la tempête, de changer de cadre en leur offrant un moment d'évasion à la découverte du monde marin. Ainsi, l'Institut océanographique de Monaco dédie l'édition 2021 de son action « Oceano pour tous » aux enfants de la vallée de la Roya. La Fondation lance un appel aux dons pour l'aider à financer ce projet. © Bruno Bebert/Bestimage

Semi-exclusive - Prince Albert II of Monaco, Prince Jacques of Monaco and Princess Gabriella of Monaco welcome the children of a CM2 class, affected by storm Alex in the Roya valley, at the oceanographic museum in Monaco, on June 1, 2021