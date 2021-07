Charlene de Monaco : Crâne rasé, robes osées, mini franges... ses looks les plus audacieux

S'il y a bien une tête couronnée qui n'a pas peur de prendre des risques stylistiques, c'est la princesse Charlene de Monaco ! Alors qu'elle fête cet été ses 10 ans de mariage avec le prince Albert, la Sud-africaine arbore son look le plus audacieux : une coupe punk avec une partie du crâne rasé, qu'elle a inaugurée en décembre dernier au palais princier. Un choix surprenant, mais plutôt prévisible, quand on retrace l'évolution mode et beauté de l'ex-nageuse...

Au début de sa relation avec le Monégasque, Charlene Wittstock n'avait pas encore de tailleur monochrome dans sa garde-robe. Celle qui brillait alors dans les bassins - au début des années 2000 - était plutôt du genre à porter des robes à fines bretelles ou asymétriques dévoilant ses épaules musclées (voir diaporama). La jolie blonde n'avait pas peur d'oser les décolletés (très) plongeants ! Au fil de sa romance, puis de son mariage avec Albert, Charlene est passée maître dans l'art d'alterner tenues épurées aux tons neutres et looks plus audacieux hauts en couleur. Celle qui est officiellement devenue princesse de Monaco le 1er juillet 2011 est une adepte des créations aux coupes franches, droites et ton sur ton, qu'elles soient signées Akris ou Versace.

Du genre à varier les styles côté penderie, Charlene de Monaco est surtout connue pour être une aventurière capillaire. La mère du prince Jacques et de la princesse Gabriella (nés en 2014) a rapidement délaissé ses longueurs blondes raides pour des coupes de plus en plus courtes et travaillées. A grand renfort de laque, gel et cire, la belle-soeur des princesses Caroline et Stéphanie s'amuse volontiers avec ses cheveux. Après avoir conservé une coupe plutôt stable durant quelques années, Charlene de Monaco a surpris son monde l'an dernier en misant sur une mini frange droite. Mais son coup de maître, elle l'a réservé comme cadeau de Noël, avec une coupe punk sans précédent dans l'histoire des têtes couronnées.

Je continuerai

Ce coup de folie, la princesse en avait envie "depuis longtemps" : "Le style me plaît, c'est tout. Certes, je suis probablement, de tous les membres de familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différences, mais je continuerai. C'est mon choix", avait-elle confié au magazine Point de vue, en janvier 2021.