Diaporama Charlene de Monaco : Crâne rasé, robes osées, mini franges... ses looks les plus audacieux

Charlene de Monaco : Crâne rasé, robes osées, mini franges... ses looks les plus audacieux

Retour en images sur les prises de risques mode et beauté de la princesse Charlene de Monaco.

Le Prince Albert et Charlene Wittstock en mini-robe lacée à la soirée Amber Fashion à Monaco, en 2007.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock (avec des lunettes de soleil masque, typiques des 00's) au Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 2007.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock (en robe panda) au bal de charité Panda Ball, organisé par le WWF à Monaco en 2008.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock (en robe dos nu) lors de la cérémonie des Nymphes d'Or, au Festival de Télévision de Monte-Carlo, en 2008.

La princesse Caroline et le prince Albert de Monaco avec Charlene Wittstock (avec une coupe courte défiant la gravité) au Bal de la Rose de Monaco "Rock'N'Rose" en 2009.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock (avec une coupe courte défiant la gravité) au Bal de la Rose de Monaco "Rock'N'Rose" en 2009.

Charlene Wittstock (avec les sourcils effacés et une coupe bouclée risquée, façon Nellie Oleson) lors de la remise des récompenses de la Fondation Prince Albert II de Monaco en 2009.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock (avec un smoky eye soutenu) au mariage de la princesse Victoria de Suède avec Daniel Westling à Stockholm en 2010.

Le prince Albert de Monaco et Charlene Wittstock (en tailleur structuré) à la cathédrale de Monaco en 2010.

Le prince Albert et La princesse Charlene de Monaco a la 7eme edition 'Oktoberfest' au cafe de Paris a Monaco le 14 Octobre 2012.

La princesse Charlene de Monaco (en robe Ralph Lauren) lors de la soiree "Princess Grace Awards Gala 2013" a New York, le 30 octobre 2013.

La princesse Charlène de Monaco (en total look fuchsia) et le prince Albert II de Monaco - Gala du Grand prix de Formule 1 au Sporting de Monaco le 25 mai 2014.

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène (qui s'essaye à la frange) saluent les habitants de la principauté place du Palais de Monaco, le 7 janvier 2015.

La princesse Charlène de Monaco (en look rock) - Le prince Albert II et sa femme la princesse Charlène de Monaco assistent au Grand Prix de Monaco de formule 1 le 24 mai 2015

La princesse Charlène de Monaco (avec une coupe toujours plus courte), la princesse Alexandra de Hanovre - La famille princière monégasque observe une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris à Monaco le 16 novembre 2015. © Bruno Bebert / Bestimage

Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et sa femme la princesse Charlene (les sourcils redessinés, avec un collier traditionnel Zulu rappelant ses origines sud-africaines) - Présentation des athlètes monégasques des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Yacht Club de Monaco. Le 22 juillet 2016 © Bebert-Huitel-Vinaj / Pool Restreint Monaco / Bestimage

Le prince Albert II de Monaco (moustachu !) et la princesse Charlène de Monaco (en robe Ralph Lauren, avec une coupe défiant la gravité) au gala "Princess Grace Awards 2017" au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 25 octobre 2017.

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene de Monaco (en robe sirène Atelier Versace) - 70ème édition du gala de la Croix Rouge monegasque à Monaco le 27 juillet 2018. © Eric Mathon/Le Palais Princier/Monte-Carlo-SBM via Bestimage

Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame Brigitte Macron (Trogneux) avec le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène (avec un noeud XL) - Le président de la République française et sa femme la Première Dame reçoivent les présidents avant la cérémonie du Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale, au palais de l'Elysée à Paris, France, le 11 novembre 2018. © Stéphane Lemouton/Bestimage