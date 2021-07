Charlotte Casiraghi lumineuse : retour remarqué à Monaco avec le prince Albert

On ne l'a plus vue sur un cheval depuis un certain temps, mais Charlotte Casiraghi reste une adepte des concours équestres. Le 2 juillet 2021, la fille de la princesse Caroline et du défunt Stefano Casiraghi était de retour en principauté pour un événement qu'elle ne manque que très rarement : le Jumping International de Monte-Carlo. L'occasion pour la jolie brune de 34 ans de retrouver son oncle, le prince Albert de Monaco.

Visiblement ravie de se retrouver au milieux des équidés, Charlotte Casiraghi est apparue rayonnante vendredi. Sans surprise, l'égérie et ambassadrice littéraire de Chanel a misé sur un ensemble immaculé de la maison au double C pour cette nouvelle sortie. Les sandales compensées siglées dans le sable ? Même pas peur !

Avec élégance, le sourire aux lèvres, la Monégasque et son oncle le prince Albert ont notamment rencontré les équipes monégasques en compétition. À la nuit tombée, les deux représentants de la famille princière ont remis leurs trophées du Longines Pro-Am Cup Monaco à l'équipe Virtus, composée de Valentine Platini et Vanessa Barea.