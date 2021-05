Charlotte Casiraghi : Chanteuse en paillettes, avec Vanessa Paradis et Angèle

L'histoire d'amour entre Charlotte Casiraghi et la maison Chanel se poursuit ! "C'est presque comme si j'étais née avec Chanel, expliquait l'égérie de la maison dans une vidéo publiée en décembre. Je pense à des photos de ma maman qui était enceinte de moi, magnifiques photos de Karl [Lagerfeld, mort le 19 février 2019 d'un cancer, NDLR] où elle portait du Chanel. Et plus récemment mon mariage [à Dimitri Rassam, NDLR], où j'ai porté une des dernières robes de Karl, de sa collection haute-couture [pour la cérémonie civile célébrée le 1er juin 2019 à Monaco, NDLR]." Au mois de mars, Chanel publiait les images de sa première campagne publicitaire, consacrée à la collection collection prêt-à-porter printemps-été 2021.

En février 2019, Charlotte Casiraghi et sa maman Caroline de Monaco comptaient parmi les quelques proches présents à l'incinération du défunt Karl Lagerfeld, au crématorium du Mont-Valérien de Nanterre.