Charlotte Casiraghi : Mannequin sublime pour Chanel, sous le soleil de Monaco

Charlotte Casiraghi et la maison Chanel ont une relation particulière. "C'est presque comme si j'étais née avec Chanel, expliquait la cavalière émérite dans une vidéo publiée en décembre. Je pense à des photos de ma maman qui était enceinte de moi, magnifiques photos de Karl [Lagerfeld, mort le 19 février 2019 d'un cancer, NDLR] où elle portait du Chanel. Et plus récemment mon mariage, où j'ai porté une des dernières robes de Karl, de sa collection haute-couture [pour la cérémonie civile célébrée le 1er juin 2019 à Monaco, NDLR]." En février 2019, Charlotte Casiraghi et sa maman Caroline de Monaco comptaient parmi les quelques proches présents à l'incinération du défunt Karl Lagerfeld, au crématorium du Mont-Valérien de Nanterre.

L'association entre Charlotte Casiraghi et Chanel inclut également la création d'un book club virtuel. La série Rendez-vous littéraires rue Cambon a officiellement vu le jour le 30 janvier dernier, date de publication d'un premier épisode consacré à l'écrivaine et psychanalyste Lou Andreas-Salomé. Le mari de Charlotte, le producteur de cinéma Dimitri Rassam, l'a suivi et a incité ses followers Instagram à en faire autant. Son clin d'oeil à son épouse n'est évidemment pas passé inaperçu...