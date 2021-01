Charlotte Casiraghi : Divine mannequin pour Chanel, les photos dévoilées

Sur Instagram, la maman de Raphaël (7 ans) et Balthazar (2 ans) a posté de nombreuses photographies de cette collaboration le 3 janvier 2021. Nouvelle ambassadrice et porte-parole de la maison Chanel à partir de janvier 2021, elle écrit : "Scellant une longue relation basée sur la confiance et l'amitié, commencée par Karl Lagerfeld et poursuivie aujourd'hui par Virginie Viard, Charlotte Casiraghi deviendra ambassadrice et porte-parole de la Chambre à partir du 1er janvier 2021. Elle incarnera la campagne de la collection de prêt-à-porter Printemps-Été 2021 et dévoilera, avec la Maison CHANEL et Virginie Viard, "Les Rendez-vous littéraires rue Cambon", un projet perpétuant l'amour inconditionnel de Gabrielle Chanel et Karl Lagerfeld pour la littérature."

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Charlotte est photographiée par cette maison de Haute-Couture parisienne puisqu'en 2012, elle avait posé pour l'ouvrage La petite veste noire de Karl Lagerfeld. Chanel a d'ailleurs toujours été dans les petits papiers de la famille de Monaco puisque Grace Kelly et Stéphanie de Monaco étaient également de grandes amies de la maison située rue Cambon.