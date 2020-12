Charlotte Casiraghi, nouvelle ambassadrice Chanel : elle se souvient de sa robe de mariée

Entre Chanel et Charlotte Casiraghi, c'est une histoire qui dure. Le 22 décembre 2020, la célèbre maison parisienne a annoncé sa nouvelle collaboration avec la Monégasque, fidèle du double C depuis de longues années. Un partenariat non seulement mode, mais également littéraire, dévoilé mardi matin avec une interview vidéo de la fille de la princesse Caroline.

"C'est presque comme si j'étais née avec Chanel. Je pense à des photos de ma maman qui était enceinte de moi, magnifiques photos de Karl [Lagerfeld, NDLR] où elle portait du Chanel. Et plus récemment mon mariage, où j'ai porté une des dernières robes de Karl, de sa collection haute-couture [pour la cérémonie civile célébrée le 1er juin 2019 à Monaco, NDLR]", Charlotte Casiraghi explique-t-elle dans le clip vidéo en noir et blanc relayé par la marque. La cavalière émérite de 34 ans était non seulement très proche du défunt Karl Lagerfeld, décédé en février 2019, mais elle se veut également complice avec sa discrète remplaçante qu'est Virginie Viard : "Depuis que je suis toute petite, toujours venait me voir pendant les essayages."