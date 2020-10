Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Marion Cotillard... pluie de stars au défilé Chanel

Les tops défilent depuis le lundi 28 septembre 2020, à Paris, pour le plus grand plaisir des férus de mode. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Cette Fashion Week s'arrête le 6 octobre après une course folle dans des conditions exceptionnelles - crise sanitaire oblige. Et elle se clôture en beauté puisque Chanel a exposé toutes les pièces de sa collection de prêt-à-porter printemps-été 2020 au Grand Palais de Paris. Autant dire que, pour assister au show exceptionnel de la maison de la rue Cambon, tout le monde avait fait le déplacement jusque dans le 8e arrondissement.

Une pluie d'étoiles pour une constellation de modèles. Venus assister au défilé de la maison Chanel, chacune, chacun a accepté de prendre la pose devant le photocall composé des deux "C" entrelacés, gigantesques et lumineux. Marion Cotillard faisait partie des invités, bien sûr, tout comme Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp, Isabelle Adjani, sa nièce Zoé, Anna Mouglalis, Amandine de la Richardière et son mari Sébastien Tellier, la réalisatrice Maïwenn Le Besco, Joana Preiss, Juliette Dol - Juliette Maillot -, Lyna Khoudri, Caroline de Maigret, Charlotte Cardin, Anne Berest, Jérémie Bélingard ou encore Blanca Li.