Lily-Rose Depp et Karidja Touré ventres à l'air : les nombrils de sortie pour la maison Chanel

La Fashion Week parisienne se conclut en beauté, le mardi 6 octobre 2020. Parmi les ultimes défilés qui illuminent la capitale française, l'iconique maison Chanel a dévoilé les modèles qui composeront ses collections de prêt-à-porter printemps-été 2021. Et c'est sans grande surprise que Lily-Rose Depp a débarqué au Grand Palais, non loin de sa maman Vanessa Paradis, dans le 8e arrondissement de la ville. Égérie de la griffe depuis l'âge de 16 ans, la jolie blonde est notamment le plus jeune modèle à avoir représenté le parfum numéro 5. Voilà pourquoi, entre autres, chaque catwalk se fait en sa présence.

Les crop tops n'ont jamais été aussi trendy. Pour remettre cette pièce au goût du jour, Lily-Rose Depp a choisi de mixer un motif fleuri avec une veste en tweed Chanel, classique, version rose. Une tenue agrémentée d'accessoires, un sac et des empiècements venant apporter une touche de pep à son jean. Mais la comédienne de 21 ans n'était pas la seule à avoir sorti le nombril malgré les températures chancelantes de ce mois d'octobre. La sublime Karidja Touré avait opté pour un outfit similaire, sobre, noir et blanc, ainsi que Zoe Adjani - la nièce d'Isabelle Adjani, cousine de Gabriel Kane Day-Lewis.

Et le cinéma, dans tout ça ?

Si vous ne pouvez plus vous passer de ces actrices, rassurez-vous. En dehors des défilés Chanel, chacune travaille d'arrache-pied pour faire vivre le septième art. Prochainement, Lily-Rose Depp sera à l'affiche du film de science-fiction de Neil Burger, Voyagers, ainsi que dans le cast de Wolf, auprès de George MacKay. Quant à Karidja Touré, que l'on a récemment aperçue dans le salon de coiffure du clip de Jolie Nana, d'Aya Nakamura, elle donnera la réplique à Elsa Zylberstein et Stéphane De Groodt dans la comédie Tout nous sourit dès le 11 novembre 2020. Vivement...