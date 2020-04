Vanessa Paradis confinée avec Lily-Rose et Jack : "Ils sont coincés avec moi !"

Assise en tailleur depuis sa chambre à coucher, c'est en toute décontraction que Vanessa Paradis a accordé une nouvelle interview à Yann Barthès dans l'émission Quotidien du 22 avril 2020. L'occasion pour la chanteuse et comédienne de donner des nouvelles de son mari Samuel Benchetrit, mais surtout de ses "deux grands enfants" confinés avec elle : Lily-Rose (20 ans) et Jack (18 ans).

"Quand Trump a fermé ses frontières, moi je l'ai ramené très très vite ici", a-t-elle expliqué avec humour, en parlant de son fils, qui vit une grande partie de l'année aux États-Unis. John Christopher Depp III, surnommé Jack, est rentré à Paris juste à temps pour fêter ses 18 ans famille le 9 avril dernier : "C'était vachement bien. On ne pouvait pas faire de courses, ni faire une grosse fête et inviter des gens, alors on a fabriqué des cadeaux, on a écrit une petite chanson et c'était génial, a raconté l'interprète de 47 ans. Bon, il manquait plein de monde, mais c'était super." Il manquait peut-être du monde, mais Johnny Depp, le célèbre papa, était en revanche de la partie. L'acteur américain a effectué un stop dans la capitale avant de regagner son hameau du Plan-de-la-Tour, dans le Var, où il est désormais confiné.



Vanessa Paradis fait partie de ces Français qui profitent de ce confinement pour passer plus de temps que jamais avec ses enfants : "J'ai beaucoup de chance, on n'est pas dix entassés dans un 12 m²... Puis, s'il y a un truc de joli dans ce confinement, si on a la chance d'être avec ceux qu'on aime (...). Moi j'ai la chance d'avoir mes grands enfants qui ont quitté le nid et qui là sont coincés avec moi !"