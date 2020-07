Aya Nakamura "choquée" : le tournage de son clip interrompu par la police

Sur Instagram, les internautes sont amusés et choqués par cette étonnante vidéo. "Non vraiment cette course poursuite en plein tournage c'était inédit du jamais vu gravé à tout jamais dans ma mémoire wallaye", a par exemple commenté la comédienne Karidja Touré.

C'est peu dire que le retour musical d'Aya Nakamura est attendu. Cela fait un peu moins de 2 ans qu'elle a sorti son deuxième album, Nakamura, qui a fait d'elle une véritable star en France mais aussi à l'international. L'album et sa réédition se sont écoulés à plus de 400 000 exemplaires depuis 2018 et tous les singles ont été d'énormes tubes, comme Copines, La dot, Sucette et évidemment Djadja et Pookie.