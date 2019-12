Aya Nakamura : Malaise en direct pour le lancement du Téléthon

3637, tel est le numéro qu'il faut retenir ces prochains jours. C'est celui qui permet de faire des dons pour l'édition 2019 du Téléthon.

Comme tous les ans, France Télévisions se mobilise pour ce grand événement caritatif, organisé par l'Association française contre les myopathies pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. La 33e édition du Téléthon a été lancée vendredi 6 décembre 2019 sur France 2 par son parrain, Jean-Paul Rouve mais également le duo d'animateurs composé de Sophie Davant et de Nagui.

Pour ce lancement en direct depuis le parc de la Villette, à Paris, plusieurs artistes ont répondu présent à l'instar de Dadju, M. Pokora (dont la prestation avait été enregistrée un peu plus tôt puisqu'il devait se produire dans la soirée à Montbéliard pour une nouvelle date de son Pyramide Tour), ou encore Garou , Claudio Capéo et Aya Nakamura.

La chanteuse de 24 ans, habillée d'une petite robe noire et de cuissardes, a interprété son titre 40 %. Cette présence au Téléthon était essentielle pour elle puisqu'elle a confié avoir des personnes malades dans sa famille. Également invitée par Nagui à utiliser son énorme influence pour motiver les dons, Aya Nakamura a quelque peu répondu à côté de la plaque, provoquant un certain malaise. "Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je pense que je ne vous remercie pas assez. Merci, aujourd'hui, de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important. Vous le voyez pas forcément tous les jours, mais ça me booste."

Nagui a alors recentré sa question, en enchaînant avec un "Et pour le Téléthon ? Si vous avez aussi un message à passer à vos fans ?". Visiblement décontenancée, la chanteuse a enchaîné : "Euh... Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche. Et stopper...". Nagui a alors volé son secours. Ces maladresses d'Aya Nakamura lui valent depuis de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux...

Pour l'heure, plus de 6 millions d'euros de promesses de dons ont été reçus et c'est finalement cela le plus important.