Téléthon 2019 : Un Tuche endosse le rôle de parrain

Ces cinq dernières années, le monde la musique a régné en maître sur Le Téléthon mais cette fois-ci, le cinéma s'impose. Dans son édition du samedi 14 septembre 2019, Le Parisien révèle le nom de la personnalité qui a été choisie pour endosser le rôle de parrain. Il s'agit de l'une des stars des Tuche, Jean-Paul Rouve.

Il y a longtemps que Nagui et Sophie Davant, qui seront une nouvelle fois aux commandes de l'émission caritative diffusée sur les chaînes de France Télévisions les 6 et 7 décembre prochains, n'avaient pas eu un acteur à leurs côtés. En effet, les cinq derniers parrains du Téléthon étaient tous des chanteurs : Pascal Obispo, Zazie, Marc Lavoine, Garou et Patrick Bruel.

Jean Paul-Rouve - que l'on retrouvera prochainement dans le film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part en salles le 1er janvier 2020 - connaît déjà bien l'ambiance du Téléthon. Il avait participé à l'événement caritatif trois ans auparavant. Le comédien de 52 ans était notamment allé à la rencontre d'un jeune fan, Léo, 10 ans, atteint de myopathie de Duchenne. Touché par le jeune malade, il avait par la suite passé une après-midi à la Grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle avec lui, alors que Léo était à Paris pour une visite de suivi. "Il y a 30 ans, je regardais le Téléthon quand j'étais gamin, on disait qu'il fallait faire de la recherche et maintenant on est à une étape où ça y est, on a un traitement. Il y a des essais, ça avance !", avait-il déclaré à l'époque.

En 2014, Jean-Paul Rouve avait également fait la connaissance d'Edgar, atteint d'amyotrophie spinale. "Le début d'une belle complicité entre le jeune homme passionné de cinéma et le comédien qui l'invite, en 2015, à partager son quotidien sur le tournage des Tuches 2", comme le raconte l'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) sur son site officiel.

Lors de sa dernière édition, Le Téléthon a permis de récolter 85 844 117 euros.