Géraldine Nakache : Complice avec Tahar Rahim à la Fashion Week

Géraldine Nakache et Tahar Rahim se sont retrouvés au défilé Paco Rabanne, dimanche 4 octobre 2020. Ne manquait que l'épouse du second (et meilleure amie de la première), Leïla Bekhti, pour des retrouvailles complètes !

L'actrice Marina Foïs et le top model Natalia Vodianova, cette fois venue sans son mari Antoine Arnault, étaient également présentes. Tous ont admiré la future collection Paco Rabanne, pensée par le directeur artistique de la maison Julien Dossena et portée par les mannequins castés pour l'événement. Parmi ces modèles, figurait l'actrice Diane Rouxel.

La Fashion Week parisienne édition prêt-à-porter printemps-été 2021 a commencé lundi 28 septembre 2020. Elle s'achèvera ce mardi 6 octobre.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos