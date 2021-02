Charlotte Casiraghi : Encouragée par son mari Dimitri Rassam, elle se lance un nouveau défi

Une passion dévorante... et envahissante

"Je les maltraite parce que je les aime, je griffonne dessus, j'écorne les pages, je les empile dans mon sac", a notamment expliqué celle qui rentre dans une libraire comme "dans un magasin de bonbons". "Je veux tout acheter, prendre le plus de livres possible, les empiler, et je n'arrive jamais à me décider sur quel livre je vais lire. Donc je cumule, je cumule et sans aucune culpabilité, parce que je me dis que c'est pas si grave que d'être accro aux livres."