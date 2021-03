Diaporama Charlotte Casiraghi : Mannequin sublime pour Chanel, sous le soleil de Monaco

Charlotte Casiraghi est le visage de la nouvelle collection prêt-à-porter de Chanel. Photo par Inez et Vinoodh.

Karl Lagerfeld et Charlotte Casiraghi à Paris en 2011.

SAR La Princesse Caroline de Hanovre, Karl Lagerfeld, Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi , sa femme Beatrice Borromeo (enceinte) et SAR La Princesse Alexandra de Hanovre au 64ème Bal de la Rose au Sporting Monte Carlo à Monaco. Le 24 mars 2018 © Pierre Villard / Palais Princier / SBM via Bestimage

Charlotte Casiraghi au vernissage de l'exposition 'La Petite Veste Noire' (The Little Black Jackett), photographies de Karl Lagerfeld au Grand Palais à Paris.

La princesse Caroline de Hanovre et sa fille Charlotte Casiraghi-Rassam à la soirée hommage à Karl Lagerfeld "Karl for ever" dans la nef du Grand Palais à Paris. Le 20 juin 2019