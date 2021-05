Gad Elmaleh "inadapté" pour Monaco : il revient sur son couple avec Charlotte Casiraghi

Après de multiples annulations et reports, le nouveau spectacle de Gad Elmaleh arrive. Invité de Bruno Guillon dans l'émission Tout à gagner sur RTL, le 6 mai 2021, l'humoriste a évoqué ce retour sur scène qu'il attend avec impatience, lui qui s'est plutôt consacré à la musique ces derniers temps. Son sixième spectacle, D'ailleurs, le comédien l'a déjà présenté "partout où il pouvait jouer", que ce soit à Madrid ou à Dubaï, en attendant de pouvoir le partager avec ses fans français, notamment au Dôme de Paris en février 2022.

Pour l'écrire, celui qui vient de passer le cap des 50 ans s'est notamment inspiré de son histoire d'amour passée avec Charlotte Casiraghi, la fille de la princesse Caroline de Monaco et donc nièce du prince régnant Albert. Gad Elmaleh avait entamé une romance avec la Monégasque à la fin de l'année 2011. Ensemble, ils ont eu un petit garçon baptisé Raphaël (né en 2013), avant de finalement se séparer en 2015. "C'est plus une observation sur moi, moi qui me trimballe dans plusieurs univers et qui est toujours en décalage. Alors il y a Monaco, il y a l'expérience aux Etats-Unis, il y a l'arrivée en France, il y a la paternité, et Monaco ça fait partie d'un moment de ma vie qui est vrai, l'humoriste a-t-il expliqué au micro d'RTL, six ans plus tard. Je ne raconte que des choses vraies, mais je raconte plus mon inadaptation que de me moquer de la famille princière."

L'interprète de Chouchou reconnaît que cet univers princier n'est "clairement pas" le sien, surtout lorsqu'il s'agit de maîtriser la "rotation poignetale" au balcon du palais ! "Ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux en fait. C'est juste que ça se complète, on s'enrichit et mon fils s'enrichit de ces deux univers et de ces deux cultures. Mais j'aime jouer de ça, j'aime faire un peu le blédard moi, j'aime bien montrer que je suis inadapté et ça donne plus de comédie."

Déjà dans les pages de Paris Match, en février dernier, Gad Elmaleh était revenu sur son idylle princière. Il avait alors raconté son coup de foudre pour Charlotte Casiraghi en 2011, chez une amie commune, la cavalière Virginie Coupérie. "Charlotte était là, je suis tombé amoureux", s'était-il souvenu. Se définissant alors comme un véritable "4x4 social" à l'aise sur tous les terrains, il avait confié avoir été accueilli "avec chaleur" par le clan de Monaco. De son côté, le jeune Raphaël "monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père" : "C'est un mélange 'monakech !'", son célèbre papa avait-il résumé avec humour. A noter que Gad Elmaleh est également le père d'un grand garçon, Noé (20 ans), qu'il partage avec l'actrice Anne Brochet.