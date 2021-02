Gad Elmaleh tombé amoureux de Charlotte Casiraghi : il raconte son coup de foudre

Un coeur à prendre. Gad Elmaleh n'a toujours pas trouvé celle qui finira ses jours à ses côtés. Parmi ses célèbres histoires d'amour, le grand public se souvient notamment de celle avec Charlotte Casiraghi, la fille de la princesse Caroline de Monaco. Il s'en est ouvert dans Paris Match.

Faisant le point sur sa carrière, ses projets, les accusations de plagiat et même sa vie intime à l'approche des 50 ans - un anniversaire qu'il fêtera le 19 avril 2021 - Gad Elmaleh a accepté d'évoquer sa romance avec Charlotte Casiraghi. Ainsi, on (re)découvre notamment l'histoire de leur rencontre, en 2011, lors d'une invitation à prendre un café chez une amie commune, la cavalière Virginie Coupérie. "Charlotte était là, je suis tombé amoureux", jure-t-il pour évoquer ce qui semble bien être un coup de foudre. L'histoire entre eux durera ainsi jusqu'en 2015 et donnera naissance à un petit garçon prénommé Raphaël, né à Monaco le 17 décembre 2013 et baptisé dans la tradition catholique.

Gad Elmaleh, qui assure être "un 4x4 social" à l'aise sur tous les terrains, a alors découvert sur le Rocher "un autre univers" mais point de rigidité ou de méfiance à son égard, bien au contraire ! L'artiste relate avoir été accueilli "avec chaleur" par le clan d'Albert de Monaco ; lequel serait d'ailleurs selon lui "très bon imitateur" quand son ex belle-mère la princesse Caroline serait elle "très drôle, fine et élégante". Ce qu'il confiait déjà en 2015. "On m'a toujours très bien accueilli. Tout a toujours été cool et harmonieux avec tout le monde", disait-il à 20 minutes.

De son histoire avec son ex, il ajoute dans Match : "Charlotte (...) elle n'a pas de titre princier, ça facilitait les choses." A Monaco, il a observé, appris et retenu de cette expérience du matériel pour ses spectacles sans jamais glisser dans la méchanceté gratuite. D'ailleurs, lui aussi a accueilli dans son monde son ancienne compagne, sa maman Régine étant particulière fière d'avoir Charlotte comme belle-fille. Taquin, Gad avait ainsi un jour fait croire à sa chérie que sa mère avait l'intention de porter un diadème en son honneur pour la recevoir à dîner !

Désormais, c'est en célibataire qu'il écrit sa vie. Mais il ne perd pas espoir puisqu'il est inscrit sur un site de rencontres, Raya, ultra select.

L'intégralité des confidences de Gad Elmaleh est à retrouver dans Paris Match, édition du 4 février 2021.