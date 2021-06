Beatrice Borromeo et Pierre Casirahi plus complices que jamais : regards et gestes tendres à Athènes

Pour la plupart de ses sorties officielles sur le Rocher, Beatrice Borromeo se tourne vers la maison Dior pour s'habiller. La belle Italienne de 35 ans a même joué les mannequins stars pour le défilé digital organisé par la marque pour sa collection automne-hiver 2021-2022. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est rendue à Athènes pour assister au défilé spectacle organisé le 17 juin au stade Panathenaic.

Après avoir profité l'après-midi d'une virée à la plage avec sa copine mannequin Bianca Brandolini (voir diaporama), Beatrice Borromeo a fait une arrivée éclatante jeudi soir au bras de son mari Pierre Casiraghi, en robe dorée à franges (issue de la collection haute couture printemps-été 2020), avec mini short et bandeau assortis. Les amoureux, en couple depuis 13 ans et mariés depuis 6 ans, ont pleinement affiché leur tendre complicité lors de leur arrivée main dans la main au stade antique et olympique. Les parents de Stefano et Francesco (4 et 3 ans) ont-ils laissé leurs enfants à Monaco ? Difficile à dire tant la petite famille se veut discrète.

Non loin d'autres personnalités telles que Catherine Deneuve, Virginie Efira, Miranda Kerr ou encore Cara Delevingne (voir diaporama), le fils de la princesse Caroline de Monaco et son épouse étaient en bonne place pour découvrir les nouvelles créations de Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior depuis maintenant cinq ans : robes de déesses grecques modernisées par des baskets blanches et or, leggings et brassières étoilés, la fameuse veste Bar en version brodée...

Les quelques centaines de convives ont même eu droit à un feu d'artifice ! "Un défilé de mode, c'est comme un concert, comme le théâtre (...) les invités font partie du spectacle avec nous", s'est réjouie Maria Grazia Chiuri, comme l'a rapporté l'AFP. Point de départ de cette collection 2022 ? Une séance photo iconique à l'Acropole en 1951, qui dévoila des robes haute couture de Christian Dior. "D'une certaine manière, c'est un anniversaire", s'est exclamée Maria Grazia Chiuri. "Nous sommes très fiers d'être ici", a déclaré la créatrice italienne, qui rêvait que Dior "refasse le voyage en Grèce" 70 ans après.