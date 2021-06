Catherine Deneuve et Virginie Efira : sortie surprise à Athènes pour le défilé Dior Cruise

Il n'y a pas que les cinémas, les musées et les restaurants qui reprennent vie : les défilés de mode aussi ! Peut-être parce qu'elles étaient privées de Fashion Week depuis plus d'un an, nombreuses sont les stars à avoir sauté dans un avion pour assister au défilé Dior Cruise 2022. Le 17 juin 2021, les amis de la maison de couture parisienne avaient rendez-vous au stade Panathenaic d'Athènes pour un véritable spectacle en plein air.

S'il y a bien une invité qui a fait une arrivée remarquée, c'est Catherine Deneuve. Souriante, la comédienne de 77 ans est apparue en pleine forme, tant et si bien qu'on oublierait presque l'accident vasculaire ischémique dont elle a été victime en novembre 2019, en plein tournage du film De son vivant. Vêtue d'une blouse et d'un pantalon en soie imprimés issus de la collection hiver 2021-2022, la main dans la poche et en sandales, l'actrice maîtrise le style élégant sans en avoir l'air.

Une fois encore, l'ancienne muse d'Yves Saint Laurent a témoigné de son intérêt pour la mode, elle qui prend régulièrement part aux défilés parisiens depuis de nombreuses années. Ses fans seront ravis de savoir qu'elle fera bientôt son grand retour au Festival de Cannes, qui débute le 6 juillet prochain.