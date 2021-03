César 2021 : Virginie Efira et Niels Schneider, couple discret sur le tapis rouge

Après les Golden Globes et les Critics Choice Awards, ce sont les César qui bravent la pandémie de Covid-19 ! Virginie Efira et Niels Schneider comptent parmi les nommés. Les compagnons prétendent respectivement à leurs premier et deuxième prix de la cérémonie.

C'est à l'Olympia, au 28, Boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement de Paris, que se déroule la 46e édition des César, présidée par Roschdy Zem et présentée par Marina Foïs. Après l'inévitable tapis rouge, une Virginie Efira sublime en robe noire fendue sur la jambe et asymétrique aux épaules de chez Saint Laurent (par Anthony Vaccarello), a retrouvé les autres nommés et convives dans la prestigieuse salle de spectacle. L'actrice est en lice pour le César de la Meilleure actrice grâce à son rôle dans Adieu les cons, prétendant au César du Meilleur film. Son partenaire de jeu et réalisateur, Albert Dupontel, a été nommée dans la catégorie du Meilleur réalisateur.

Avant cette 46e cérémonie, ce vendredi 12 mars 2021, Virginie Efira comptait trois précédentes nominations aux César. La première date de 2017. La comédienne faisait alors partie des prétendantes à l'award dans la catégorie de la Meilleure actrice grâce au film Victoria. En 2019, Virginie Efira fut nommée dans celles de Meilleure actrice et de Meilleur second rôle féminin, pour Un Amour Impossible et Le Grand Bain.

Virginie Efira reste donc sur trois échecs, un ratio moins heureux que celui de son compagnon Niels Schneider. L'acteur tout de Christian Dior vêtu est en lice pour son deuxième César en deux nominations. La première, en 2017 pour sa performance dans le film Diamant noir, lui avait permis de remporter l'award du Meilleur jeune espoir masculin. Cette année, il est nommé dans la catégorie du Meilleur acteur grâce à Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, sorti en septembre dernier. Niels en partage l'affiche avec Camélia Jordana, concurrente de Virginie Efira pour le César de la Meilleure actrice.

Avec 13 nominations, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret est le grand favori de ces 46e César. Adieu les cons en a totalisé 12.