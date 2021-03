Zendaya, Amanda Seyfried... Les plus beaux looks des Critics Choice Awards

Ce n'est pas parce qu'elles sont dispensées de tapis rouges que les stars se laissent aller ! Zendaya, Amanda Seyfried et les personnalités ont sorti le grand jeu pour la 26e édition des Critics Choice Awards. Pandémie oblige, la cérémonie s'est déroulée de manière virtuelle.

Et même à distance, les nommés et lauréats s'étaient mis sur leur 31 ! Zendaya avait par exemple enfilé une magnifique tenue Haute Couture de la maison Valentino, dont elle est l'ambassadrice. Après son bustier en PVC rose Tom Ford de l'édition 2020, l'actrice de 24 ans et héroïne de la série Euphoria s'est une nouvelle fois démarqué avec brio.

Aux 26e Critics Choice Awards, Zendaya a reçu le SeeHer Award. Le prix doit son nom à l'organisation SeeHer, qui lutte en faveur de l'égalité des sexes au sein de l'industrie du cinéma. Il lui a été présenté par l'acteur John David Washington (le fils de Denzel Washington), avec qui elle partage l'affiche du film Malcolm & Marie sorti sur Netflix.