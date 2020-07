Denzel Washington : Qui est Pauletta, la femme de sa vie ?

C'est l'un des couples les plus solides d'Hollywood. Denzel Washington et Pauletta Pearson s'aiment depuis près de quarante-trois ans. C'est en 1977 sur le tournage du film Wilma que l'acteur a fait la connaissance de celle qui allait devenir sa future femme. Peu de temps après cette première rencontre, Denzel et Pauletta se recroisent à la soirée qui célébrait la fin du tournage du long métrage. Sans toutefois aller plus loin... pour cette fois. Rebelote le lendemain, Denzel et Pauletta se retrouvent encore une fois "par hasard" au cours d'un spectacle de théâtre.

Pauletta avait raconté les débuts de son histoire d'amour avec Denzel Washington à Oprah Winfrey dans son émission The Oprah Winfrey Show en 1996. Elle avait confié qu'elle était arrivée en retard pour aller voir la pièce d'une amie et qu'elle s'était assise dans la précipitation sur l'un des seuls sièges disponibles, n'arrivant pas à distinguer ses voisins dans la pénombre. Surprise, au moment de l'entracte, Pauletta et Denzel se rendent compte qu'ils sont assis côte à côte. Et commencent (enfin) à flirter puis à sortir ensemble.

Je garde la bouche fermée

Le couple se marie en 1983. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : John David (35 ans), Katia (32 ans) et les jumeaux Malcolm et Olivia (28 ans). Interviewé par People en 2018, Denzel avait confié ce qui selon lui était le secret de la longévité de leur mariage. "Je fais ce qu'on me dit. Je garde la bouche fermée", déclarait-il avec humour. Toujours très amoureux, le couple a renouvelé ses voeux en 1995 en Afrique du Sud avec la bénédiction de l'archevêque Desmond Tutu.

Diplômée de la célèbre Julliard School, chanteuse et pianiste de formation classique, Pauletta a prouvé ses talents d'actrice dans le film Wilma aux côtés de Denzel Washington. Elle a également joué dans les films Beloved (1998), Le Sacrifice d'une mère (2018) et The Watsons Go to Birmingham (2013) et apparaît également dans le film She's Gotta Have It (disponible sur Netflix).