César 2021 : Camélia Jordana, Niels Schneider, Virginie Efira... La liste des nommés

Avec pas moins de treize nominations, le film Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait est en bonne place pour s'illustrer aux César cette année. La liste des nommés pour l'édition 2021 de la cérémonie a été dévoilée ce mercredi 10 février, alors que les cinémas restent désespérément fermés en raison de la crise sanitaire. Malgré tout, l'industrie tente de survivre, notamment en adaptant certains rendez-vous incontournables...

Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur espoir féminin, meilleur acteur et meilleure actrice dans un second drôle, meilleur acteur et meilleure actrice... Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, la romance d'Emmanuel Mouret, dans laquelle Camélia Jordana, Niels Schneider, Emilie Dequenne et Vincent Macaigne se donnent la réplique, a décroché en tout treize nominations. La comédie Adieu les cons de et avec Albert Dupontel se hisse (ex-aequo) à la deuxième place du classement avec douze nominations, dont celle de la meilleure actrice pour Virginie Efira et celle du meilleur second rôle pour Nicolas Marié. Elle est ainsi à égalité avec la romance gay Eté 85, sortie en salles entre deux confinements, en juillet dernier. Son réalisateur François Ozon pourrait enfin décrocher sa première récompense...

Les comédies Antoinette dans les Cévennes et La Bonne épouse, le documentaire Adolescentes ou encore le drame de Maïwenn, ADN, ont également décroché plusieurs nominations. Jonathan Cohen pour son rôle dans la comédie Enorme et Lambert Wilson pour sa performance dans De Gaulle sont en lice pour décrocher le César du meilleur acteur, tandis que Fanny Ardant (ADN), Valeria Bruni-Tedeschi (Eté 85) ou encore Yolande Moreau (La Bonne épouse) vont chacune tenter de remporter le César de la meilleur actrice dans un second rôle. Catégorie qui, du côté masculin, compte notamment Edouard Baer (La Bonne épouse), Louis Garrel (ADN) ou encore Benjamin Lavernhe (Antoinette dans les Cévennes).