Charlotte Casiraghi et son fils Raphaël Elmaleh : sortie exceptionnelle avec mamie Caroline à Monaco

L'événement est suffisamment rare, voire unique, pour être souligné : Charlotte Casiraghi a effectué une nouvelle sortie samedi soir au 15e Jumping International de Monte Carlo. Une apparition d'autant plus remarquée qu'elle était bien entourée : son fils Raphaël (7 ans) était présent, de même que sa mère la princesse Caroline de Monaco. Le fils que la Monégasque partage avec l'humoriste Gad Elmaleh n'était plus apparu en public depuis bien longtemps !

Le 3 juillet 2021, au dernier jour de cette compétition équestre devenue un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes d'équidés, la famille princière était présente en force. Après avoir déjà fait une apparition vendredi, en compagnie de son oncle le prince Albert, Charlotte Casiraghi était donc de retour pour clore l'événement en beauté. Sans surprise, la jolie brune de 34 ans a une fois encore misé sur une tenue signée Chanel, elle qui est l'ambassadrice de la maison parisienne depuis plusieurs mois.

De son côté, Caroline de Monaco était on ne peut plus élégante dans sa combinaison blanche et fluide signée Halston, une marque qui bénéficie d'un regain de notoriété grâce à la série Netflix qui lui est consacrée. Encore plus qu'avant, la princesse de 64 ans se veut porte-parole de beauté au naturel en affichant ses cheveux gris.

La star de la soirée était sans conteste le jeune Raphaël, qui a prouvé qu'il maîtrisait déjà le style chic sans en avoir l'air avec un costume d'été modernisé par une paire de baskets. Surtout : on voit à quel point le petit garçon a bien grandi, lui qui profite d'une enfance relativement préservée de l'attention médiatique. "Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père. C'est un mélange 'monakech !'", son célèbre papa Gad Elmaleh avait-il tout de même confié à Paris Match, en février dernier, célébrant ainsi sa double culture entre Monaco et Marrakech. De son mariage avec le producteur de cinéma Dimitri Rassam (le fils de Carole Bouquet), Charlotte Casiraghi a un autre garçon baptisé Balthazar (2 ans).