Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh : Leur fils Raphaël, "un mélange monakech !"

Au cours de ce même entretien avec Paris Match, Gad Elmamleh revient sur son histoire d'amour avec Charlotte Casiraghi et leur rencontre sur venue en 2011. Tous deux se croisent chez une amie, Virginie Coupérie, qui avait invité Gad à boire un café. "Charlotte était là, je suis tombé amoureux", se souvient-il. Gad Elmaleh est ensuite accueilli avec "chaleur" chez les Grimaldi et intègre un cercle très fermé qu'il finira par quitter quelques années plus tard, mais dont il ne garde que de très bons souvenirs et dont il rigole maintenant dans ses sketchs.

Depuis leur rupture, Charlotte Casiraghi a fondé une famille avec le réalisateur Dimitri Rassam. Le couple marié depuis juin 2019 a accueilli un petit Balthazar en octobre 2018. Gad Elmaleh se dit aujourd'hui célibataire.