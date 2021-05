Omar Sy et Lupin de retour pour une 2e saison : les stars s'impatientent !

La première partie de la série a été un vrai succès, elle s'est hissée au top des audiences streaming dans plusieurs pays. Une estimation avait même était faite par la plateforme de streaming qui estimait 70 millions de visionnages de la série en 28 jours.

La partie un est l'histoire du jeune Assane Diop. Bouleversé par la mort de son père, accusé d'un délit qu'il n'a pas commis. Vingt-cinq ans plus tard, inspiré par son héros Arsène Lupin, il organise le vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette d'Autriche. Le bijou, aujourd'hui exposé au musée du Louvre, appartenait à la riche famille Pellegrini.

La bonne nouvelle de l'annonce de la partie 2, n'est pas arrivée seule. Pour les plus observateurs, un plan serré d'une fraction de seconde est fait sur un carnet. On y aperçoit le lien suivant, http://assane-diop.com. Quand les plus curieux décident de consulter le lien, ils y apprennent qu'une troisième partie va voir le jour.

Omar Sy donnera toujours la réplique a Ludivine Sagnier qui joue le rôle de l'ex femme d'Assane Diop, et qui demeure très présente dans la vie du héros de la série.