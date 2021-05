Omar Sy, tendre câlin avec sa femme Hélène : une jolie photo souvenir dévoilée

Le 8 mai 2021, Hélène Sy a tenu à souhaiter son anniversaire à une personne très chère à son coeur : l'acteur Alassane Diong qui a fêté ses 24 ans. Pour lui rendre hommage, la femme d'Omar Sy a publié deux clichés sur lesquels on aperçoit l'acteur des films Fleuve Noir (2018), Sous le même toit (2017) et Baltringue (2019) lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Sur le premier cliché, on découvre le petit Alassane avec Hélène et Omar Sy enlacés. Une ancienne photo qui révèle les visages des deux amoureux dans leur jeunesse.

Sur le second cliché, Alassane Diong apparaît dans un bain avec deux autres enfants : son frère et Selly Sy, la fille d'Omar et Hélène Sy. Très proche de l'acteur depuis son plus jeune âge donc, cette dernière écrit : "Je te souhaite ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu mérites. Que ce soit empli de liberté, de sagesse, d'ambition et surtout de bonheur. Bon anniversaire. Avec tout mon amour."