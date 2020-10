Omar Sy : Déclaration enflammée à sa Lion Queen, sa femme Hélène

Il a joué un moniteur, un flic ou encore un médecin, mais, sans conteste, son plus beau rôle ,c'est celui de mari. À 42 ans, Omar Sy le développe, l'améliore quotidiennement sous l'oeil attentif de sa femme, celle qui participe à mettre leur vie en scène, Hélène. Alors il n'a pour lui que les plus belles répliques.

Lundi 5 octobre, sur son compte Instagram suivi par 1,6 million de fans, Omar Sy a posté une photo de son épouse à qui il a adressé le message suivant : "Joyeux anniversaire à ma Lion Queen. Guerrière de l'ombre, ma vie... Trop fier de t'appeler Ma femme @mynameishelenesy. Je t'aime." Ces mots ont ému Hélène Sy, qui fêtait ses 41 ans et qui lui a répondu dans les commentaires. "Merci mon amour... Et le reste à te dire et à partager se fera en privé", a-t-elle réagi avec humour, en laissant comprendre qu'ils allaient célébrer ça dans l'intimité.

De ce mariage entre Omar et Hélène Sy sont nés cinq enfants ! Le couple a posé ses valises à Los Angeles il y a quelques années et profite d'une plus grande discrétion qu'en France. Il faut dire que même si l'acteur français a joué dans de gros films américains comme Jurassic World, Inferno ou plus récemment The Call of the Wild, il n'est pas pourchassé par les paparazzi comme il pourrait l'être de notre côté de l'Atlantique.

Interrogée par le magazine ELLE en 2015, Hélène Sy avait évoqué la vie de son clan en Californie. "Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu'en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. J'ai l'impression qu'à l'époque, on vivait assez harmonieusement entre cultures différentes", disait alors la fondatrice de l'association CéKeDuBonheur. Entre-temps le mouvement Black Lives Matter a pris une énorme ampleur aux États-Unis, démontrant que la question du racisme était très loin d'être réglée dans le pays de Donald Trump...