Omar et Hélène Sy unis depuis 13 ans : photo de leur mariage !

Certaines dates ravivent des souvenirs, des souvenirs marquants, inoubliables. Le 6 juillet est de celles-là pour Omar Sy et sa femme Hélène. Il y a tout juste treize ans, l'acteur français de 42 ans et sa moitié se sont unis en France, avant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis.

Assez discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée ou de sa famille, Hélène Sy ne partage que rarement des moments intimes. Mais ce lundi 6 juillet 2020, elle a choisi de faire une nouvelle exception pour ses noces de muguet avec Omar.

Madame Sy s'est emparée de sa page Instagram pour publier de jolis mots d'amour à l'attention de son époux. Le message est en anglais à l'exception du "Je t'aime" qui le conclut. "Je me souviens du jour où nous nous sommes mariés, je devais dire 'Je le veux'. J'ai su que ma vie venait de commencer et je suis reconnaissante pour chaque jour, les hauts et même les bas que tu dois vivre avec moi. Je suis reconnaissante pour l'incroyable mari et ami que tu es pour moi et le père dévoué et aimant que tu es pour nos enfants. Joyeux anniversaire de mariage", a commenté Hélène Sy en légende d'une photo d'elle et Omar se tenant dans les bras.

Ce message spécial a reçu de nombreux like et commentaires, notamment de la part de personnalités. Christina Milian, Leïla Bekhti, son mari Tahar Rahim ou encore Noémie Lenoir ont célébré ces treize ans de mariage du couple Sy en déposant de multiples coeurs dans la section réservée aux commentaires.