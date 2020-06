Omar Sy papa : adorable et rarissime photo de ses jeunes enfants

En ce moment, Hélène Sy n'arrête pas de partager des photos de sa vie de famille. Pour la fête des Pères, elle dévoilait sur Instagram une photo de son mari, assoupi avec son bébé dans les bras. "Joyeuse fête des Pères au père, au mari, à l'ami le plus génial du monde. On t'aime et on est si reconnaissant de t'avoir dans nos vies", avait légendé la fondatrice de l'association CéKeDuBonheur, le 21 juin dernier.

Dans un portrait réalisé par Elle en 2015, Hélène Sy expliquait que ses enfants se sentaient mieux à Los Angeles, où ils subissent moins le racisme qu'en France. "Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu'en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. J'ai l'impression qu'à l'époque on vivait assez harmonieusement entre cultures différentes", déplorait-elle.

Des confidences plus que jamais d'actualité. Omar Sy a d'ailleurs été l'un des premiers, avec Camélia Jordana, à dénoncer le racisme et la brutalité des forces de l'ordre françaises. "J'ai encore suivi l'affaire Adama Traoré. C'était il y a quatre ans. Je connais le poids de cette douleur, je connais ce sentiment d'illégitimité sous lequel les parents ploient quand il s'agit de demander justice. Je connais ce silence coupable auquel on les renvoie, je connais cette injonction sourde à faire profil bas qui décuple les souffrances", fustigeait l'acteur et père de famille dans une interview à L'Obs au lendemain de la mort de George Floyd, tué par un policier blanc.