Omar Sy assoupi avec bébé dans les bras : rare photo pour la fête des Pères

Pour la fête des Pères, Hélène Sy a choisi de rendre hommage à son mari. Dimanche 21 juin 2020, elle a publié une tendre (et rare) photo de l'acteur, assoupi avec l'un de ses enfants dans les bras, un nourrisson. "Joyeuse fête des Pères au père, au mari, à l'ami le plus génial du monde. On t'aime et on est si reconnaissant de t'avoir dans nos vies", a tendrement légendé la fondatrice de l'association CéKeDuBonheur.

Mariés depuis 2007, Omar et Hélène Sy sont parents de cinq enfants : trois filles et deux garçons. Ils habitent désormais à Los Angeles.

En publiant cette tendre photo, la mère de famille a pu recevoir les touchants commentaires de plusieurs personnalités, notamment Rokhaya Diallo, Nadia Farès ou encore Assa Traoré.