Omar Sy : Soirée complice avec sa femme Hélène et Harrison Ford

Revenu en France pour quelques jours à l'occasion de la promotion de son dernier film intitulé Le prince oublié, l'acteur Omar Sy a depuis regagné la Californie, où il a posé ses valises il y a déjà quelques années avec son clan, pour échapper à la pression et à la notoriété. Le 13 février 2020, il s'offrait une soirée cinéma pour présenter... encore un nouveau film dans lequel il apparaît !

C'est sur le photocall de l'avant-première de The Call of the Wild, qu'Omar Sy a été vu. Le populaire acteur de 42 ans était très chic en costume bleu foncé et chemise blanche sans cravate, prenant la pose au côté de sa fidèle épouse Hélène, elle aussi élégante en noir. Une histoire de coeur qui a donné naissance à cinq enfants. Véritable papa poule, le héros d'Intouchables veille eu grain et menace déjà les prétendants potentiels de ses filles ! Invité de l'émission Clique le 12 février, le comédien avait lâché : "Par principe, on va être relou avec lui. On va juste savonner un peu la planche, c'est la règle du jeu".

Lors de cette soirée, Omar Sy et sa femme ont aussi pu croiser les autres stars du film comme Harrison Ford, Karen Gillan ou encore Cara Gee (enceinte). On a aussi vu Isabella Blake-Thomas, Lara McDonnell, Jake T. Austin, Parker Bates, Adam Fergus et Hayley Erin...

Pour rappel, Omar Sy a déjà tenu des petits rôles dans diverses productions américaines comme : X-Men: Days of Future Past, Jurassic World ou encore Inferno.

The Call of the Wild (L'Appel de la forêt pour son titre français), réalisé par Chris Sanders, est attendu dans les salles françaises dès le 19 février. L'histoire : "La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand coeur, bascule lorsqu'il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l'or des années 1890. Buck va devoir s'adapter et lutter pour survivre, jusqu'à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître..."