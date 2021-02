Omar Sy amoureux : ses cadeaux à Hélène pour leur 22e Saint-Valentin

Hélène et Omar Sy ne manquent pas une occasion de se rappeler à quel point ils s'aiment. Pour le 40e anniversaire de son épouse,l'acteur de la série Lupin (sur Netflix) lui avait dédié un joli texte, tout en publiant plusieurs photos retraçant leur relation. "D'accord, t'as 'un peu' changé. Mais pour le mieux, parce que tu es la meilleure. Traverser toutes ces années ensemble, c'est tout ce qui compte. Joyeux anniversaire. Je t'aime", avait-il écrit.

Pour rappel, Hélène et Omar Sy sont en couple depuis plus de vingt ans. Ensemble, ils ont accueilli cinq enfants : deux garçons et trois filles, dont on connaît peu de choses. Très discrets sur leur vie privée, ils préservent l'anonymat de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ainsi, on ne connaît que les prénoms de Alhadji, Selly, Sabah et Tidiane.