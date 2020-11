Omar Sy marié avec Hélène : 21 ans d'amour, tout ce qu'il faut savoir sur leur romance

Jeune homme passionné de musique, Omar Sy rencontre pour la première fois Hélène dans les années 1990. Invité chez l'une de ses amies pour tourner un clip, l'acteur s'apprête à découvrir pour la première fois le visage de sa future femme. Lorsqu'il arrive dans l'appartement, c'est Hélène qui lui ouvre la porte. Un moment surnaturel pour l'acteur. "J'arrive et je vois cette fille. Et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu'un que je n'ai jamais vu", confiait-il en 2018 à Télé Star. Âgée de 21 ans, Hélène vient d'arriver à Paris et est étudiante en orthophonie. Charmée par le jeune homme, Hélène révèlera au sujet de leur première rencontre : "Ça s'est fait tellement naturellement. On n'a jamais trop su l'expliquer. Il est persuadé qu'on s'est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s'en souvenir."

Pour moi, le couple, c'est tout, c'est ma base

Presque dix ans après leur rencontre, le couple se marie en 2007 à Tremblay-sur-Mauldre. Ensemble, ils ont trois filles et deux garçons. Inséparables, les amoureux se soutiennent dans leurs carrières respectives et ont tous deux à coeur de soutenir les associations humanitaires. Engagée, Hélène Sy est la fondatrice de l'association CéKeDuBonheur et a également écrit une tribune en avril 2019 contre les violences policières dans le journal Les Inrockuptibles. Businesswoman, la femme d'Omar Sy a créé la marque Siyah Organics, pour mieux faire connaître les bienfaits des plantes médicinales.

Interviewé en mars 2020 par le magazine Madame Figaro, Omar Sy confiait à quel point sa femme était importante pour lui. "Pour moi, le couple, c'est tout, c'est ma base, mes fondations, le socle sur lequel j'ai construit plein de choses. Mon couple n'est pas cérébral, je n'ai pas de mots ou d'idées, de définitions, pas d'idéal. Mon couple, je le vis. C'est comme ça depuis des années et ça continue." Interrogé par les journalistes, Omar dévoile ce qui selon lui est le secret de la longévité de son couple : la communication. Il explique : "Avec ma femme, je peux parler des heures, mais évoquer mon couple m'intéresse moins. Mon couple, c'est vivre avec elle, discuter avec elle."

Ma Lion Queen

Installé avec sa famille à Los Angeles depuis 2012, Omar a récemment posté une touchante déclaration à sa femme le jour de son anniversaire. "Joyeux anniversaire À ma Lion Queen Guerrière de l'ombre, Ma vie ... trop fier de t'appeler Ma femme" a écrit l'acteur le 6 octobre 2020 sur Instagram. "Merci mon amour... Et le reste à te dire et à partager se fera en privé..." a répondu Hélène. Rien à dire, la passion semble toujours présente entre Omar et sa femme...