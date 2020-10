Omar Sy, papa poule de cinq enfants : de très rares photos de famille

La grâce l'a touché du bout des doigts à cinq reprises. Fou d'amour pour sa femme Hélène, Omar Sy a vu cette relation se concrétiser un peu plus à chaque naissance. De ses enfants - trois filles et deux garçons -, bien sûr, on ne sait que peu de choses, l'acteur mettant un point d'honneur à les protéger. Une poignée de prénoms ont fini par fuiter : Alhadji, Selly et Tidiane. En de rares occasions, pourtant, les amoureux ont accepté de dévoiler quelques brèves images de famille. Pour la fête des pères, par exemple, ou par pur plaisir d'être parents et d'exposer cette joie sur les réseaux sociaux.

Un déménagement nécessaire

Omar Sy a épousé Hélène en 2007 à Le Tremblay-sur-Mauldre, dans les Yvelines. Si on ne sait rien de la famille qu'ils ont construit et enrobé de pudeur, c'est aussi parce qu'ils ont choisi de quitter la France pour vivre à Los Angeles. Un bienfait pour tous. En 2015, dans le magazine Elle, la maman expliquait que ses enfants ressentait moins le racisme outre-Atlantique. "Ils sont plus libres, précisait-elle. On les renvoie beaucoup moins à leurs origines qu'en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance. J'ai l'impression qu'à l'époque on vivait assez harmonieusement entre cultures différentes."