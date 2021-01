Lupin : Celui qui incarne Omar Sy enfant est déjà "une célébrité locale"

Il prête ses traits au jeune Assane Diop dans Lupin, dans l'ombre d'Arsène : Mamadou Haidara, un adolescent de 16 ans, interprète un jeune Omar Sy dans la nouvelle et populaire série Netflix. Un tout premier rôle pour ce lycéen d'Ivry-sur-Seine, qui savoure aujourd'hui son succès. Pour autant, le jeune homme tente de garder les pieds sur terre, comme il a pu l'évoquer auprès du Parisien, dans un portrait publié le 17 janvier 2021.

A en croire nos confrères, Mamadou Haidara est d'ores et déjà "une célébrité locale". Sa participation à la série Lupin signe ses débuts de comédien. "Avant les tournages, tout le temps, je sortais avec mes copains, je ne faisais rien. Là, j'ai découvert un monde que j'aime bien et que je ne connaissais pas", l'adolescent a-t-il expliqué. "Soit je vais travailler comme un humain normal, soit je vais continuer. On verra." Plusieurs agents ont déjà contacté le jeune acteur, qui prend tout naturellement pour modèle Omar Sy, qu'il a trouvé "super-sympa".

En attendant de confirmer cet essai prometteur, le lycéen profite de sa nouvelle notoriété chez lui à Ivry, non loin de ce qui était la cité Gagarine, "celle où Mamadou a grandi, avec son père, maçon, sa mère, et ses six soeurs et frères, avant d'être relogés", rapporte le Parisien. En 2019, le tournage du film Gagarine y est organisé et des amis de Mamadou sont choisis comme figurants. Lui loupe son tour, mais il laisse ses coordonnées à un membre de l'équipe. Alors qu'il est retourné à sa vie de lycéen, l'adolescent est finalement recontacté pour passer l'audition pour la série Lupin.