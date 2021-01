Omar Sy : Comme dans "Lupin", l'acteur est un papa qui se pose beaucoup de questions...

Interviewé par les journalistes du magazine Télé Star, Omar Sy s'est confié sur la nouvelle et populaire série Lupin (Netflix) dans laquelle il campe le rôle d'Assane. Plutôt discret sur sa vie de famille, l'acteur de 42 ans a pourtant fait quelques confidences concernant son rôle de père, lui qui a cinq enfants avec sa femme Hélène. Questionné sur le thème de la famille, très présent dans la série créée par George Kay et François Uzan, à partir du personnage culte de Maurice Leblanc, l'acteur a accepté de se confier sur les valeurs primordiales de sa vie.

"La paternité, la transmission, l'héritage. Qu'est-ce que c'est d'être un fils et un père en même temps ? C'est une question qui m'anime. La réponse est toujours en mouvement. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants ? Qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je leur donne ? Et qu'est-ce que je prends de ce que m'a donné mon père ? Toute cette dualité se joue chez Assane", le comédien a-t-il notamment expliqué, lui qui a récemment profité d'un road-trip américain en famille.

Première série française à se hisser en tête des Top 10 mondiaux de Netflix, Lupin fait un véritable carton en France mais aussi aux États-Unis. La "lupin mania" touche d'ailleurs des stars internationales telles que Sharon Stone, qui a confié être fan de la série sur Twitter. "Lupin, encore un super projet d'Omar Sy à voir sur Netflix", l'actrice a-t-elle écrit le 15 janvier 2021.